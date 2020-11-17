Глава МОЗ пояснил, что произойдет в случае отмены карантина в Украине

По прогнозам главы Минздрава Максима Степанова, в случае отмены карантинных ограничений суточная заболеваемость коронавирусом составит порядка 30 тысяч человек.
"Если отменить все противоэпидемические мероприятия... мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных (в сутки )", - заявил Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
По его словам, при таком уровне инфицирования больничные койки быстро заполнятся на 100% и в медицинской системе произойдет коллапс.
Глава Минздрава подчеркнул, что компромиссным вариантом решения проблемы с пандемией коронавируса является карантин выходного дня. Он позволит уменьшить количество контактов между людьми, и таким образом разорвать цепь передачи болезни.
Напомним, ранее в МОЗ сообщили, что в результате карантина выходного дня на уикенд удалось сократить мобильность населения на 18-27%.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире