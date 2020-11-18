Коронавирус Когда коронавирус в Украине пойдет на спад - стали известны новые прогнозы МОЗ

2020-11-18 08:38 252

Пополнивший статистику зараженных коронавирусом министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, что благодаря введению "карантина выходного дня" уже через две недели удастся замедлить рост заболеваемости COVID-19 на 15-20%.

Как заявил глава МОЗ в эфире Украина 24, целью введенного карантина является остановка на сегодняшних цифрах, то есть на 11-12 тысячах новых больных ежедневно.

"Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежедневной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней - это в среднем инкубационный период", - пояснил он.

Напомним, правительство ввело "карантин выходного дня" 11 ноября. Он действует с 00.00 субботы до 00.00 понедельника, и так до конца ноября. В уикенд могут работать только продуктовые магазины, автозаправки, аптеки, финансовые учреждения и транспорт.

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