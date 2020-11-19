Спорт Ман Сити намерен подписать Месси в январе

2020-11-19 16:30 105


Боссы "горожан" выдвинули свои условия по сделке с аргентинцем.

Манчестер Сити продолжает попытки заполучить лидера Барселоны Лионеля Месси.

Как сообщает Diario Sport, руководство "горожан" намерено подписать аргентинца в зимнее трансферное окно.

Манчестер Сити готов заплатить за Месси от 55 до 60 миллионов евро уже в январе, ведь у того уже через полгода заканчивается контракт с "сине-гранатовыми". Кроме того, англичане готовы включить в сделку защитника Эрика Гарсию, которым длительное время интересуется каталонский клуб.

Боссы Сити верят, что Барселона будет вынуждена согласится на их условия, ведь испанский коллектив испытывает финансовые проблемы из-за экономического кризиса.

Ранее аргентинец жестко высказался о том, что его винят во всех проблемах каталонцев.

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