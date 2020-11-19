Коронавирус Зеленский подписал закон о штрафах для украинцев без масок

2020-11-19 20:00 357

Закон о штрафах за отсутствие маски подписан президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на пресс-службу президента.

Теперь за пребывание в общественных зданиях и в общественном транспорте во время карантина без надетых маски или респиратора грозит штраф от 170 до 255 грн.

В законе отмечается, что средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно и должны закрывать нос и рот.

Ранее сообщалось о том, как в Минздраве предупредили, что украинцам не нужно носить защитные маски на улице, исключение - места большого скопления людей.

При этом, раньше нарушителю за отсутствие маски в общественном месте выписывали протокол на месте происшествия, а далее этот протокол отправляли в суд, где и принималось окончательное решение. На сегодняшний же день в Украине дейсьвует другой механизм.

В свою очередь, Министр юстиции Денис Малюська рассказал, кого не будут штрафовать за отсутствие маски.

По его словам, штрафы не будут применяться к несовершеннолетним и тем, кто ходит без маски на улице.

А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинская система страны может выдержать 15-20 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией в сутки.

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