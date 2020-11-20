Коронавирус Первые образцы российской вакцины от коронавируса уже прибыли в ЕС

2020-11-20 10:11 189

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну поступили первые образцы российской вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции.

Как сообщает издание "Первый" со ссылкой на агентство "Bloomberg", Венгрия стала первой страной Европы, которая получила российскую вакцину.

Кроме того, на своей странице в Facebook Сийярто обнародовал видео с прибытием вакцины, на котором показан процесс доставки препарата российским самолетом.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада закупила наибольшее в мире количество доз вакцин в пересчете на одного жителя страны. Чтобы излишки препаратов не пришлось утилизировать, их планируют передавать бедным странам в качестве гумпомощи.

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