Мир Новый финальный сезон Декстера снимет автор Теории хаоса - сюжет и дата выхода

2020-11-20 21:36 84

Спустя 8 лет после закрытия одного из наиболее успешных проектов Showtime на экраны вернется сериал  "Декстер".

Более того,  у проекта появился режиссер. Как сообщает THR, им стал Маркос Сига ("Теория хаоса") - он срежиссирует шесть из десяти эпизодов, а также выступит исполнительным продюсером.

Действие сюжета продолжения происходит через 10 лет после того, как Декстер пропал без вести в эпицентре урагана Лаура.

Производство начнется в первые месяцы 2021 года, премьера запланирована на осень 2021 года. Телеканал заказал новый сезон, который будет состоять из десяти серий. Исполнитель главной роли Майкл С. Холл вернётся к роли Декстера. Также в проект вернётся шоураннер Клайд Филлипс.

Как ранее рассказал шоураннер "Декстера" Клайд Филлипс, выход еще одного сезона даст возможность исправить ситуацию со зрителями, которые остались недовольными финалом сериала (вышел в сентябре 2013 года).

"Мы действительно начинаем с нуля. Мы хотим, чтобы это не был девятый сезон "Декстера". К тому времени, как он выйдет в эфир, пройдет почти десять лет, и шоу будет отражать это время. Что касается финала шоу, он не будет иметь ничего общего с исходным финалом. Это прекрасная возможность написать второй финал", - рассказал Филлипс.

Напомним, что сериал выходил с 2006 по 2013 год. Восьмой сезон стал финальным, однако концовка не удовлетворила зрителей и была признана одной из худших в истории. Теперь же создатели имеют все шансы на реабилитацию.

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