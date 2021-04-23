Мир видео Showtime представил первый тизер нового сезона культового сериала "Декстер"

2021-04-23 22:12

Еще в начале года стало известно, что спустя 8 лет после закрытия на экраны вернется сериал о маньяке "Декстер", а теперь канал Showtime представил первый тизер продолжения.

Режиссером проекта стал Маркос Сига ("Теория хаоса"). Шоураннером проекта останется Клайд Филлипс.

Действие нового сезона происходит через 10 лет после того, как Декстер пропал без вести в эпицентре урагана "Лаура". Майкл Си Холл вернулся к роли главного персонажа — Декстера Моргана. В шоу также снимаются Клэнси Браун, Джулия Джонс, Алано Миллер, Джонни Секвойя и Джек Олкотт.

Продолжение будет состоять из 10 эпизодов. Релиз новых серий запланирован на осень 2021 года.

В ролике показан топор, торчащий из пня, а на фоне главный герой произносит: "Нет ничего лучше, чем возвращение к природе. Моей природе".

"Декстер — это особый сериал для миллионов его поклонников и для Showtime. Мы вернулись бы к этому уникальному персонажу, только если бы нашли творческий подход, достойный этого блестящего сериала. И я рад сообщить, что Клайд Филлипс и Майкл Си Холл нашли его. Мы с нетерпением ждем, когда начнутся съемки и мы сможем показать сериал миру", — сказал президент Showtime Гэри Левин.

Также в проект вернётся шоураннер Клайд Филлипс.

"Мы действительно начинаем с нуля. Мы хотим, чтобы это не был девятый сезон "Декстера". К тому времени, как он выйдет в эфир, пройдет почти десять лет, и шоу будет отражать это время. Что касается финала шоу, он не будет иметь ничего общего с исходным финалом. Это прекрасная возможность написать второй финал", - рассказал Филлипс.



