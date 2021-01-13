Мир видео Новый сезон сериала Декстер: озвучен актерский состав, сюжет и дата выхода

2021-01-13 12:15 63

Спустя 8 лет после закрытия на экраны вернется культовый сериал о маньяке "Декстер", а теперь канал Showtime представил актерский состав продолжения. Режиссером проекта выступит Маркос Сига ("Теория хаоса").

К исполнителю главной роли Майклу С. Холлу и злодею Клэнси Брауну присоединилась Джулия Джонс, сыгравшая фермера Омеру в сериале "Мандалорец". Ей досталась роль Анжелы Бишоп, начальника полиции из числа коренных американцев в маленьком городке на севере штата Нью-Йорк.

Среди других актеров также значатся Алано Миллер ("Сильви"), Джонни Секвойя ("Верь") и Джек Олкотт. Секвойя сыграет Одри, дерзкую дочь Анжелы Бишоп, а Миллер — сержанта Логана из полицейского управления. Также в сериале появится Рэндалл (Олкотт) у которого назначена важная встреча с Декстером.

Действие продолжения происходит через 10 лет после того, как Декстер пропал без вести в эпицентре урагана "Лаура". Всего будет десять серий. Производство начнется в феврале 2021 года, премьера запланирована на осень 2021 года.

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