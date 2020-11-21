Коронавирус В Украине опять начался карантин выходного дня: что работает, штрафы и запреты

2020-11-21 10:25 126

 

В Украине продолжается карантин выходного дня, уже вторые выходные подряд в стране действуют жесткие ограничения, которые ввели власти из-за пандемии коронавируса.

Журналисты рассказывают, что запрещено на выходных и как будут наказывать.

Что работает в субботу и воскресенье

    • продуктовые магазины;
    • аптеки (в частности, ветеринарные);
    • АЗС (без зон питания);
    • общественный транспорт;
    • учреждения по предоставлению финансовых услуг;
    • операторы почтовой связи;
    • медицинские и ветеринарные клиники;
    • автомастерские;
    • съемочные площадки (с ограничением количества участников съемок).

Что запрещено

      • прием посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.) – возможна только торговля на вынос;
      • прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
      • работа магазинов, кроме продуктовых (не менее 60% заведения должно быть посвящено торговле продуктами, топливом, лекарствами, изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами);
      • работа учреждений культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия (концерты, фестивали, театральные мероприятия, кинопоказы и т.д.);
      • деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

 Как будут наказывать за нарушение

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения.

"Однако в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", - пояснил Клименко.

 Кроме того, в субботу и воскресенье полицейские будут проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решение правительства по карантину выходного дня.

Отметим, что за пребывание в общественных местах во время карантина без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

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