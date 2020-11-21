Коронавирус В Украине опять начался карантин выходного дня: что работает, штрафы и запреты

2020-11-21 10:25 126

В Украине продолжается карантин выходного дня, уже вторые выходные подряд в стране действуют жесткие ограничения, которые ввели власти из-за пандемии коронавируса.

Журналисты рассказывают, что запрещено на выходных и как будут наказывать.

Что работает в субботу и воскресенье

продуктовые магазины;



аптеки (в частности, ветеринарные);



АЗС (без зон питания);



общественный транспорт;



учреждения по предоставлению финансовых услуг;



операторы почтовой связи;



медицинские и ветеринарные клиники;



автомастерские;



съемочные площадки (с ограничением количества участников съемок).

Что запрещено

прием посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.) – возможна только торговля на вынос;





прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;





работа магазинов, кроме продуктовых (не менее 60% заведения должно быть посвящено торговле продуктами, топливом, лекарствами, изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами);





работа учреждений культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия (концерты, фестивали, театральные мероприятия, кинопоказы и т.д.);





деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Как будут наказывать за нарушение

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения.

"Однако в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", - пояснил Клименко.

Кроме того, в субботу и воскресенье полицейские будут проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решение правительства по карантину выходного дня.

Отметим, что за пребывание в общественных местах во время карантина без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).