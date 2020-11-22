Коронавирус Во сколько обойдется лечение от коронавируса в Украине

2020-11-22 00:40 63

Лечение одного больного коронавирусом в Украине стоит 38 тысяч гривен. Об этом накануне заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, такая цифра не учитывает пребывания в реанимации. Там лежат больные, у которых болезнь протекает гораздо тяжелее.

Сейчас Национальная служба здоровья Украины иначе оплачивает этот тариф. Сначала НСЗУ передает медучреждениям более 1 млн гривен для подготовки больницы, чтобы там закупили необходимые средства. Уже потом больницам выплачивают 170 тысяч грн на медицинскую бригаду.

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