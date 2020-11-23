Мир После трех недель локдауна власти Германии готовят новые запреты

2020-11-23 14:11 203

В Германии планируют продлить локдаун и уже готовят к этому граждан, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По данным Deutsche Welle, правительство считает, что оснований для смягчения или отмены карантина нет. 

"Граждане должны получить единый, общий ответ от федерального правительства и правительств федеральных земель. Это то, над чем мы в этот раз очень интенсивно работаем", - сказала Ангела Меркель.

Заседание, где обсудят дальнейшие шаги борьбы с коронавирусом, проведут 25 ноября. Предварительно известно, что рассматривается вопрос о дальшейшем усилении карантинных мер.

Напомним, в Германии со 2 ноября действует частичный локдаун, ограничены контакты граждан, закрыты рестораны, бары, культурно-развлекательные заведения и спортивные залы. Однако школы и детские сады продолжают работать.

Есть большая веротяность того, что в ближайшие дни обучение будет переведено на дистанционную форму, а детсады и вовсе закроют.

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