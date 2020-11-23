Спорт Каталонская Барселона потеряла еще одного игрока перед матчем с Динамо Киев

2020-11-23 15:14 91

Вингер Барселоны Усман Дембеле пропустит поединок против Динамо в рамках Лиги чемпионов, который пройдет во вторник, 24 ноября (в 22:00 по киевскому времени).

По данным Mundo Deportivo, французский футболист получил травму в игре против мадридского Атлетико (0:1).

Дембеле длительное время обращался к главному тренеру Барселоны Рональду Куману о просьбе заменить его, однако нидерландец отказался делать это.

Теперь же, после медобследования стало известно, что у француза растяжение плеча. Таким образом, Дембеле может пропустить целый игровой месяц из-за травмы.

Напомним, ранее в поединке против мадридского Атлетико свои травмы получили Жерар Пике и Серхи Роберто.

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Каталонская Барселона потеряла еще одного игрока перед матчем с Динамо Киев 2020-11-23 15:14 91
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