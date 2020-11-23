Спорт Без Месси: "Барселона" назвала заявку на матч с "Динамо"

2020-11-23 16:30 70

 

Каталонская "Барселона" сразу без нескольких лидеров отправилась на матч четвертого тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо", который состоится 24 ноября на НСК "Олимпийский".

Главный тренер "блаугранас" Рональд Куман назвал заявку из 19 футболистов, в которую не вошли Серхио Роберто, Жерар Пике, Ансу Фати, Серхио Бускетс, Люк Де Йонга и главная звезда команды Лионель Месси.

вратари – тер Штеген, Нето, Пенья;

защитники – Дест, Лангле, Альба, Фирпо Хуниор, Мингеса;

полузащитники – Аленья, Пьянич, Пуч, Коутиньо, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес;

нападающие – Гризманн, Брейуэейт, Дембеле, Конрад.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще по теме

Каталонская Барселона потеряла еще одного игрока перед матчем с Динамо Киев

2020-11-23 15:14 91

Полиция пока не штрафует людей без масок: названа причина

2020-11-22 10:30 301

Зеленский подписал закон о штрафах для украинцев без масок

2020-11-19 20:00 1470

Ман Сити намерен подписать Месси в январе

2020-11-19 16:30 294

Еще новости в разделе "Спорт"

Без Месси: "Барселона" назвала заявку на матч с "Динамо"

2020-11-23 16:30 70

Каталонская Барселона потеряла еще одного игрока перед матчем с Динамо Киев

2020-11-23 15:14 91

Ман Сити намерен подписать Месси в январе

2020-11-19 16:30 294

Матч Швейцария – Украина не перенесут на 2021 год

2020-11-18 19:00 763
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Без Месси: "Барселона" назвала заявку на матч с "Динамо" 2020-11-23 16:30 70
Каталонская Барселона потеряла еще одного игрока перед матчем с Динамо Киев 2020-11-23 15:14 91
Ман Сити намерен подписать Месси в январе 2020-11-19 16:30 294
Матч Швейцария – Украина не перенесут на 2021 год 2020-11-18 19:00 763

Лента

видео 18:30 "Не дождетесь". Зеленский выздоровел от коронавируса
18:00 Новые 20 и 5 гривен появятся в Украине, Нацбанк предупредил, как отличить от подделки: "Будут введены..."
17:30 Степанов прокомментировал информацию об отсутствии коек для COVID-пациентов
видео 17:00 Статистика по коронавирусу абсолютно искажена - экс-замглавы Минздрава
16:30 Без Месси: "Барселона" назвала заявку на матч с "Динамо"
15:46 Беларусь начнет выпуск вакцины от коронавируса уже в этом году
15:14 Каталонская Барселона потеряла еще одного игрока перед матчем с Динамо Киев
14:43 В Минздраве рассказали о крайне низкой вероятности ослабления карантина
14:11 После трех недель локдауна власти Германии готовят новые запреты
13:44 У Байдена назвали наиболее вероятного кандидата на пост госсекретаря США