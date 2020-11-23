Коронавирус видео Статистика по коронавирусу абсолютно искажена - экс-замглавы Минздрава

2020-11-23 17:00 112

 

В Украине статистика по заболеваемости коронавирусом абсолютно искажена. Некоторые результаты лабораторных исследований вносятся в базу с отставанием в месяц.

Об этом заявил экс-заместитель министра здравоохранения и заместитель директора клиники "Оберег" Александр Линчевский.

"Я не хочу казаться хейтером власти или критиковать преемников, но здесь иначе не получается. Реальность является печальной, потому что мы не знаем реальных цифр. Те цифры, которые озвучивает министерство и правительство, не соответствуют действительности по целому ряду причин. Это ведение статистики, сбор информации, задержек, неточностей. Если в какой-то области очередь из необработанных тестов на коронавирус больше мощности лабораторий, когда анализ делается неделю, то о какой статистике идет речь? Тогда, когда результаты вносятся в систему с отставанием в неделю, две, месяц. Пациенты, заболевшие в октябре, только теперь внесены в базу данных. Поэтому эта статистика полностью искажена", - добавил Линчевский.

По словам экс-заместителя главы Минздрава, такая же ситуация с цифрами по кроватям и статистикой по смертям. Цифры о добавленных кроватях ничего не значат.

"Именно объявление того, что открыты где-то какие-то кровати, подготовлены места для приема пациентов с коронавирусом, ничего не значит. Имеют значение точки, где есть кислород, кислородная аппаратура и персонал, умеющий этим пользоваться. Только тогда цифры имеют значение. А эти цифры очень печальные, и правительство их не знает или не озвучивает", - подчеркнул Линчевский.

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