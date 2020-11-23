Коронавирус Локдаун в Украине: появилось срочное обращение Зеленского по карантину, «мы должны…»

2020-11-23 20:30 1715

 

Президент Украины Владимир Зеленский оценил шансы введения полного локдауна в Украине

По его словам, властям удается сдерживать прогнозируемый рост числа новых случаев китайским вирусом. Это может предотвратить полный локдаун, передает сайт президента.

Сообщается, что на селекторном совещании главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о стабилизации недельной динамики заболеваемости. А украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост", - заявил Зеленский.

Напомним, карантин выходного дня в Украине начал действовать 14 ноября. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что эффект от таких мер можно будет увидеть не ранее, чем через две недели, при условии соблюдения всех предписаний.

В свою очередь премьер-минристр Денис Шмыгаль добавил, что если карантин выходного дня не поможет снизить заболеваемость, то есть план Б – локдаун.

Отметим, по данным на 23 ноября, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 945 новых случаев заражения китайским вирусом. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях.

 Всего с начала пандемии заразились уже 635 689 человек, умерли - 11 075 (+124), выздоровели - 4 143. Активными больными остаются 344 629 пациентов.
 
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