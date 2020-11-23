Коронавирус Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заболел Covid-19

2020-11-23 21:30 70

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, бывший народный депутат Рефат Чубаров заболел Covid-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Других подробностей о заболевании он не сообщил.

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - рассказал экс-нардеп.

Напомним, 20 ноября в Украине снова зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусной болезнью: подтвердили 14 575 новых случаев заражения. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников.

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