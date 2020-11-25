Мир Уже есть первая авиакомпания, которая требует обязательной вакцинации от covid-19

2020-11-25 10:11 119

Австралийская авиакомпания Qantas потребует от будущих международных путешественников доказать, что они были вакцинированы против Covid-19 перед полетом. В противном случае пассажиров просто не убдут допускать на борт, передает CNN. Исключением могут быть только те случаи, когда авиарейс выполняется внутри страны.

Как сообщил гендиректор авиакомпании Алан Джойс, такие суровые меры компания планирует ввести после того, как вакцина от коронавируса станет доступна .

"Мы рассматриваем изменения в наши правила обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививку перед тем, как они поднимутся на борт самолета", - отметил Джойс.

Напомним, по состоянию на сегодня нет ни одной готовой к применению эффективной вакцины. Над производством препарата работают более 200 компаний в мире. Лидерами среди них являются Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Вакцина от компаний Pfizer и Moderna показала эффективность своего продукта в 95%. В то время как AstraZeneca лишь 70. Также Pfizer запросили о регистрации своей вакцины от коронавируса в США, Австралии, Великобритании, Канаде и Японии.

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Мир

Уже есть первая авиакомпания, которая требует обязательной вакцинации от covid-19 2020-11-25 10:11 119
РФ пригрозила выходом из договора об открытом небе 2020-11-24 17:00 182
После трех недель локдауна власти Германии готовят новые запреты 2020-11-24 10:12 861
Обнародован полный список населенных пунктов Нагорного Карабаха, которые получит Азербайджан 2020-11-24 09:10 539

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