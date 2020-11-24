Коронавирус Штрафы в Украине за отсутствие масок: где можно их не носить и что будет, если у вас нет документов

2020-11-24 20:30 287

В Украине с 21 ноября действует новая редакция статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за отсутствие защитных масок в общественных местах.

Журналисты напоминают главные требования этого нововведения.

Где будут штрафовать

Оштрафовать за отсутствие маски могут, как сказано в тексте документа, за "пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина".

Общественными местами считаются:

помещения медицинских и учебных заведений;

помещения спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений;

подъезды жилых домов;

пассажирский транспорт общего пользования;

помещения общепита;

помещения культурных объектов;

помещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и госучреждений.

В приложении к Строительным нормам В.2.2-9: 2018 опубликован перечень общественных зданий и сооружений, к которым относятся помещения:

учреждений дошкольного образования (общеразвивающего и компенсирующего типа, объединенные с заведением общего среднего образования),

учреждений образования (общеобразовательные школы, школы-интернаты, учреждения высшего образования, учреждения внешкольного и последипломного образования),

учреждений здравоохранения и отдыха (учреждения судебно-медицинской экспертизы, лечебно-профилактические учреждения, аптеки, гостиницы, мотели, кемпинги).

Где можно находиться без маски

Статья 44-3 КУоАП не предусматривает обязанности носить маску на улице. Поэтому полицейские не должны штрафовать за пребывание без масок на улицах, в парках, скверах и подобных местах.

Также не подлежит наказанию как административное нарушение нахождение без маски в общественном месте любого здания или сооружении, которое доступно или открыто для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени.

Размеры штрафа

В тексте новой редакции статьи говорится, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, – влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

Если совершенное админправонарушения было малозначимым нарушитель может быть освобожден от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Зачем нужны документы

Ношение документов, удостоверяющих личность, остается обязательным условием во время карантина. Только таким образом, установив личность, полиция может проводить работу с нарушителем.

Для установления личности полицейские могут применить административный арест до трех часов. По истечении этого срока задержанного должны отпустить.

Как сообщал "Апостроф", ранее Максим Степанов сообщил, что штрафовать тех, кто нарушает масочный режим смогут не только сотрудники Нацполиции, но и представители эпидемического контроля и органов местного самоуправления.

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