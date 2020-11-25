Спорт Боруссия - Шахтер: последние новости перед матчем

2020-11-25 17:30 140

 

25 ноября в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграют менхенгладбахская "Боруссия" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия-Парк", и начнется в 19:55.

"После 0:6 с "Боруссией" еще болит. Мне больно, это просто так не заживает. Но на матч это не повлияет. Мы проанализировали и поедем на игру с полной уверенность, как и всегда. На данный момент мы переживаем не лучшие моменты, но мы должны понимать, чего хотим от каждой игры. Если игра покажет, что мы можем победить, то ничья меня не обрадует. Но если игра будет развиваться так, что более справедлива будет ничья, я это приму", - сказал главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

В этой встрече "Шахтеру" не помогут защитники Максим Малышев, Давид Хочолава и Исмаили, полузащитники Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Тайсон, а также нападающий Дентиньо.

После трех туров "Боруссия" занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав пять очков. "Шахтер" с четырьмя очками занимает второе место.

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