Мир Задержаны поляки, организовавшие бизнес на перевозке нелегалов в "скорой" помощи

2021-11-12 15:15

Правоохранители остановили машину для осмотра, поскольку ее внешний вид и оборудование, вызвали подозрения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт полиции Варминско-Мазурского воеводства.

По данным правоохранителей, машину сотрудники польской дорожной полиции заметили у Велички. Офицеры остановили ее для досмотра, поскольку ее внешний вид и оборудование, которое она имела, вызвали подозрения у сотрудников полиции.

“На передних сиденьях сидели двое 28-летних мужчин в защитных комбинезонах. Оказалось, что это жители Варшавы. Однако это были совсем не медицинские работники, и они перевозили не человека, инфицированного коронавирусом, а 18 иностранцев неизвестной национальности, которые незаконно проникли в Польшу”, — сообщили полицейские.

Водителя, пассажира и иностранцев задержали и передали пограничной службе и прокуратуре. За помощь в незаконном пересечении границы мужчины могут быть лишены свободы на срок до восьми лет.