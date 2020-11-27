Как распознать дефицит витамина D, который помогает бороться с коронавирусом

2020-11-27 08:27 217

Нехватку витамина D в организме можно распознать по заметному размягчению костей и болям по ночам.

Как сообщает Express со ссылкой на британских медиков, на ранних этапах дефицит, как правило, развивается без проявления симптомов и обнаружить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.

Признаками нехватки витамина D является тупая ноющая боль в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах, которая усиливается по ночам или при надавливании на кости.

Специалисты подчеркнули, что патология опасна для людей пожилого возраста, так как становится причиной переломов и остеопороза.

Предотвратить дефицит поможет ежедневный профилактический прием витамина D. Его правильное применение обеспечит плотность костям. Также ранее выяснилось, что у 80% больных COVID-19 выявили дефицит витамина D. Ученые уверены, что именно этот витамин помогает организму противостоять коронавирусному вторжению.