Коронавирус После завершения пандемии получен ответ на основной вопрос - кто создал COVID-19

2023-07-07 14:35

Вірус COVID-19 просочився з Уханьського інституту вірусології (WIV), «нульовий пацієнт» це вчений, який працював над створенням штучних вірусів, ймовірно, у військових цілях, - видання Public та Racket News з посиланням на «кількох чиновників з уряду США».

За їхніми даними, нульовий пацієнт вчений Бен Ху, який працював у лабораторії Ухані під керівництвом відомої китайської вченої Ші Чженшлі.

«Ху створював SARS-подібні віруси та перевіряв їх на мишах», - цитують видання слова гарвардського біолога.