Коронавирус После завершения пандемии получен ответ на основной вопрос - кто создал COVID-19

2023-07-07 14:35

Вірус COVID-19 просочився з Уханьського інституту вірусології (WIV), «нульовий пацієнт» це вчений, який працював над створенням штучних вірусів, ймовірно, у військових цілях, - видання Public та Racket News з посиланням на «кількох чиновників з уряду США».

За їхніми даними, нульовий пацієнт вчений Бен Ху, який працював у лабораторії Ухані під керівництвом відомої китайської вченої Ші Чженшлі.

«Ху створював SARS-подібні віруси та перевіряв їх на мишах», - цитують видання слова гарвардського біолога.

subscriber subscriber

Еще по теме

Глава ВОЗ впервые заявил, что конец пандемии коронавируса уже близок

2022-09-16 08:26

Коронавирус - не помеха! Экономика Китая за год пандемии рекордно выросла

2022-01-18 12:43

В ВОЗ заявили, что после завершения пандемии коронавируса мир столкнется с новыми кризисами

2021-12-15 08:26

В ВОЗ впервые признали, что Омикрон может существенно повлиять на ход пандемии

2021-12-09 14:03

Еще новости в разделе "Коронавирус"

После завершения пандемии получен ответ на основной вопрос - кто создал COVID-19

2023-07-07 14:35

Новый штамм коронавируса Кракен прорывается в Европу, подтверждены первые случаи заражения в Молдове

2023-01-20 14:30

В ВОЗ предупредили, что миру угрожает новый штамм коронавируса - насколько все серьезно

2023-01-06 10:27

Глава ВОЗ впервые заявил, что конец пандемии коронавируса уже близок

2022-09-16 08:26
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

После завершения пандемии получен ответ на основной вопрос - кто создал COVID-19 2023-07-07 14:35
Новый штамм коронавируса Кракен прорывается в Европу, подтверждены первые случаи заражения в Молдове 2023-01-20 14:30
В ВОЗ предупредили, что миру угрожает новый штамм коронавируса - насколько все серьезно 2023-01-06 10:27
Глава ВОЗ впервые заявил, что конец пандемии коронавируса уже близок 2022-09-16 08:26