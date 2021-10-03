Коронавирус Отменят ограничения и разрешат массовки: Япония готовится к эксперименту с COVID-19

2021-10-03 11:30

 

В Японии отменят ограничения ради эксперимента с COVID-19. Там откроют бары, театры и другие места, включая мероприятия с большим количеством людей на стадионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

В Японии правительство планирует поэтапно ослабить ограничения, чтобы возобновить социальную и экономическую деятельность страны. В качестве основы используют эксперимент.

С этого месяца в ресторанах, театрах и других местах в 13 префектурах ослабят ограничения, но будут требовать доказательства вакцинации от COVID-19. Японцам даже разрешат собираться на стадионах, небольших площадках с живой музыкой и в театрах.

Эксперемент должен подтвердить, можно ли беспрепятственно проверять доказательства вакцинации посетителей или отрицательные результаты тестов. Также правительство проверит процедуры реагирования на ситуацию, когда инфекции обнаруживаются после проведения мероприятий, с помощью мер, которые включают ведение журнала всех посетителей.

В рамках эксперимента антивирусные меры будут ослаблены, если посетители докажут, что они либо полностью вакцинированы, либо предъявят доказательства отрицательного результата теста на COVID-19. Названия участвующих ресторанов, баров, театров и концертных площадок будут раскрыты позже. Правительство также будет измерять вентиляцию на объектах.

Эксперимент на крупномасштабных мероприятиях начнется в среду на футбольном матче J-лиги в префектуре Айти, в котором примут участие более 10 000 зрителей. Отмечается, что на подобных мероприятиях правительство будет использовать технологию, способную определять концентрацию толпы и громкие голоса, а также соотношение людей в масках.

Напомним, что в Японии сократиться период изоляции для вакцинированных путешественников. При этом Япония признает только три вакцины от коронавируса.

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