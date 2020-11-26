Коронавирус Суточное число новых случаев Covid-19 в Киеве растет - Кличко назвал реальные цифры

2020-11-26 12:41 105

Украинская столица продолжает лидировать в антирейтинге наиболее зараженных коронавирусом регионов. Причем, динамика инфицирования не снижается. Так, за минувшие сутки в Киеве выявили 1399 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, заболели: 809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет, 502 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 45 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 1 месяца до 17 лет. Также заболели 65 медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (250), Святошинском (202),  Соломенском (179) районах.

Госпитализировали 107 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. От осложнений коронавирусной инфекции за прошедшие сутки умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1227 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 505 человек. Всего коронавирус преодолели 21 942 жители Киева.

Напомним, за минувшие 24 часа в Украине  выявили 15 331 новый случай инфицирования коронавирусом.

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