Коронавирус В Киеве могут закрыть метро и остановить транспорт

2020-11-26 21:30 266

 

Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан сообщил, что в столице из-за полного локдауна могут закрыть метрополитен.

Его слова цитирует Telegram-канал издания "Сегодня".

"Вопрос о закрытии метро в Киеве и наземного транспорта должен приниматься исключительно на уровне правительства, учитывая все эпидемиологические показатели", - отметил Рубан.

Напомним, что ранее глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране необходимо в срочном порядке вводить локдаун.

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