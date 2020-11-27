Коронавирус В Минздраве уверяют, что о введении локдауна украинцев предупредят за 10 дней

2020-11-27 10:14 119

Глава МОЗ Украины Максим Степанов уверяет, что о введении полного локдауна граждан предупредят за неделю или за 10 дней.

"Я думаю, что мы сразу увидим эту динамику (после карантина выходного дня) Мы же видим и анализируем много цифр, не только уровень заболеваемости. Я думаю, что за неделю, за 10 дней это нужно делать. По крайней мере, мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать", - заявил Степанов.

Он добавил, что о внедрении в стране карантина выходного дня правительство начало говорить еще неделю назад.

"На заседании правительства … за неделю до этого мы начали говорить, что у нас есть такая инициатива и что мы хотим ее внедрить, с чем это связано и что мы хотим сделать", - подчеркнул министр.

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