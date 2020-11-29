Ученые сообщили, какие продукты помогают восстановиться после COVID-19

Быстрее выздороветь помогают насыщенные витаминами C, D и цинком продукты
Британские исследователи проанализировали влияние питания на особенности выздоровления людей, заболевших COVID-19. Они изучили данные ряда публикаций о роли различных продуктов и добавок, составив в итоге рекомендации о питании, адресованные заболевшим COVID-19, пишет научный журнал BMJ Nutrition, Prevention and Health.
Основу лечебного питания для ускорения выздоровления от коронавируса должны составлять продукты, отличающиеся высоким содержанием витаминов C, D, а также минерала цинка, - сообщают специалисты.
По словам ученых, благодаря витамину С усиливается барьерная функция эпителия органов дыхания – это сокращает количество патогенов, проникающих в организм, уменьшает вероятность развития пневмонии. Витамин D в организме играет роль мощного иммунорегулятора, повышающего защиту от респираторных инфекций. Что касается цинка, данный минерал, по словам ученых, эффективно стимулирует иммунные функции.
В рацион следует включить богатые витамином С брокколи, черную смородину, апельсины, а также насыщенные цинком крабовые консервы, креветки, консервированные бобы, вареные яйца, и пищевые добавки с витамином D – до 50 микрограммов в день. Соблюдение такой диеты ускоряет выздоровление после COVID-19 и сокращает срок реабилитации, - сообщает источник.
В то же время ученые предупреждают, что рекомендуемый рацион не подразумевает наличия у человека хронических заболеваний. Если таковые имеются, следование предложенному питанию нужно обсудить с врачом.
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