Мир Во время массовых протестов во Франции получили раненения около сотни полицейских

2020-11-30 12:15 112

Во Франции во время протестов против закона "О глобальной безопасности" пострадали около 100 полицейских. Об этом на своей странице в Twitter написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Итоговая оценка: 98 раненых среди полицейских и жандармов", - написал он.

Жеральд Дарманен также отметил о необходимости привлечь виновных к ответственности и выразил поддержку всем пострадавшим во время протестов силовикам.

Напомним, в минувший уикенд несколько десятков тысяч демонстрантов прошли маршем в Париже в знак протеста против закона "О глобальной безопасности". Закон предусматривает наказание за распространение изображения лица полицейского или жандарма.

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