Коронавирус Уже два крупных украинских города отказались вводить локдаун на новогодние праздники

2020-12-01 14:45 70

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил против введения в городе локдауна на новогодние праздники. Об этом он заявил в Facebook во время прямого эфира.

"Локдаун добьет малый и средний бизнес, который непросто переживает этот год. Очень важно учитывать, что именно перед Николаем, перед новогодне-рождественскими праздниками предприниматели заработают те средства, за которые потом могут содержать свои хозяйства, своих работников в течение января – марта. Поэтому просьба к правительству не вводить локдаун, чтобы наш город, наша страна могли выжить в такое непростое время", - сказал Марцинкив.

По его словам, в городе наблюдается уменьшение количества больных COVID-19.

Напомним, ранее Львов отказался вводить локдаун на новогодние праздники. Переизбранный на новый срок мэр города Андрей Садовый заявил, что ситуация с COVID-19 в городе пока остается стабильной и на Рождество в Львов хотят приехать многочисленные туристы.

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