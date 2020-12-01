Коронавирус В СНБО рекомендуют американскую COVID-вакцину

2020-12-01 18:00 56

Лучше всего для вакцинации подойдет препарат компании Moderna, поскольку его легче всего хранить, говорит Комиссаренко.

В СНБО считают самой безопасной вакцину от коронавируса производства американской фирмі Moderna из-за простоты условий хранения. Об этом в эфире канала Украина 24 заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.

По его мнению, к концу следующего года вакцинироваться смогут все желающие.

"До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины - тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми", - сказал он.

По его словам, проблемы могут возникнуть из-за того, что в Украине есть люди, которые охвачены активакционной пропагандой и не хотят вакцинироваться.

"К сожалению, у нас еще есть люди, охваченные антивакцинной пропагандой, которые не хотят вакцинироваться. Нужно, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось", - сказал Комиссаренко.

Отметим, в Минздраве говорят, что на вакцинацию украинцев из группы риска нужно не менее 15 миллиардов гривен, тогда как в бюджете-2021 на эти цели заложили всего 2,6 млрд.

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