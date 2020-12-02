Коронавирус Великобритания одобрила применение первой эффективной вакцины от коронавируса

2020-12-02 11:10 119

Великобритания одобрила применение вакцины от коронавируса Pfizer уже на следующей неделе,  передает BBC.

"Правительство сегодня приняло рекомендации Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech", - сообщает Министерство здравоохранения Великобритании.

Напомним, Британия заказала 40 млн доз вакцины Pfizer для вакцинации 20 млн населения. Вскоре в страну поставят около 10 млн доз, а первые 800 тыс. доз прибудут в страну уже в ближайшие дни.

Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок сообщил, что Национальная служба здравоохранения готова начать вакцинацию населения уже в начале следующей недели.

Ранее американская компания Pfizer и немецкая Biontech подали запрос о регистрации в США своей вакцины против коронавируса. Отмечается, что эффективность вакцины составляет 94%.

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