Великобритания одобрила применение первой эффективной вакцины от коронавируса

Великобритания одобрила применение вакцины от коронавируса Pfizer уже на следующей неделе, передает BBC.
"Правительство сегодня приняло рекомендации Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech", - сообщает Министерство здравоохранения Великобритании.
Напомним, Британия заказала 40 млн доз вакцины Pfizer для вакцинации 20 млн населения. Вскоре в страну поставят около 10 млн доз, а первые 800 тыс. доз прибудут в страну уже в ближайшие дни.
Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок сообщил, что Национальная служба здравоохранения готова начать вакцинацию населения уже в начале следующей недели.
Ранее американская компания Pfizer и немецкая Biontech подали запрос о регистрации в США своей вакцины против коронавируса. Отмечается, что эффективность вакцины составляет 94%.
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