Коронавирус В Японии одобрили вакцину от коронавируса Pfizer для детей от 5 до 11 лет

2022-01-21 15:15

В Японии Министерство здравоохранения 21 января одобрило использование вакцины против коронавируса Pfizer для детей от 5 до 11 лет.

Как сообщает Kyodo, детей начнут вакцинировать уже в марте 2022 года. Право на получение вакцины будут иметь около восьми миллионов детей.

Отмечается, что доза вакцины в этой возрастной группе будет составлять одну треть от дозы для взрослых. Активные ингредиенты в них одинаковые, однако детей будут прививать специально разработанным для этого препаратом.

В настоящее время в Японии вакцина от коронавируса доступна только гражданам в возрасте 12 лет и старше.