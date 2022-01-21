Коронавирус В Японии одобрили вакцину от коронавируса Pfizer для детей от 5 до 11 лет

2022-01-21 15:15

В Японии Министерство здравоохранения 21 января одобрило использование вакцины против коронавируса Pfizer для детей от 5 до 11 лет.

Как сообщает Kyodo, детей начнут вакцинировать уже в марте 2022 года. Право на получение вакцины будут иметь около восьми миллионов детей.

Отмечается, что доза вакцины в этой возрастной группе будет составлять одну треть от дозы для взрослых. Активные ингредиенты в них одинаковые, однако детей будут прививать специально разработанным для этого препаратом.

В настоящее время в Японии вакцина от коронавируса доступна только гражданам в возрасте 12 лет и старше.

subscriber subscriber

Еще по теме

От коронавируса минимум одной дозой привиты уже более 15 млн украинцев

2022-01-21 14:47

Минздрав назвал точное число вакцинированных от коронавируса украинцев

2022-01-20 14:15

Общежитие, ВНО и книги: стало известно, на что дети смогут потратить тысячу за вакцинацию

2022-01-19 18:00

Вакцинация в Украине заметно ускорилась, за сутки привиты более 85 тыс человек

2022-01-19 14:42

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Японии одобрили вакцину от коронавируса Pfizer для детей от 5 до 11 лет

2022-01-21 15:15

От коронавируса минимум одной дозой привиты уже более 15 млн украинцев

2022-01-21 14:47

Минздрав расширил оранжевую зону карантина из-за всплеска заболеваемости в западных регионах

2022-01-21 13:45

В Украине за сутки более 20 тысяч новых случаев заражения, лидирует Прикарпатье

2022-01-21 09:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Японии одобрили вакцину от коронавируса Pfizer для детей от 5 до 11 лет 2022-01-21 15:15
От коронавируса минимум одной дозой привиты уже более 15 млн украинцев 2022-01-21 14:47
Минздрав расширил оранжевую зону карантина из-за всплеска заболеваемости в западных регионах 2022-01-21 13:45
В Украине за сутки более 20 тысяч новых случаев заражения, лидирует Прикарпатье 2022-01-21 09:40