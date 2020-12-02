Коронавирус Кабмин отменил карантин выходного дня, поскольку он "дал позитивный эффект"

2020-12-02 22:00 98

Кабинет министров отменил введенный из-за эпидемии коронавируса карантин выходного дня, поскольку "позитивный эффект" после ограничений на выходные позволяет это сделать. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер констатировал, что карантин выходного дня "дал позитивный эффект".

"За предыдущую неделю мы получили на 6000 случаев заболевания меньше, чем это прогнозировалось. Усиленные ограничения на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах: выравнивается ситуация с занятостью коек", – сказал он.

По его словам, это позволяет снять ограничения карантина выходного дня. "На выходных и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны по всей стране", – добавил премьер.

Он отметил, что сейчас Кабмин нарабатывает "сбалансированное решение о возможном расширении или ужесточении карантинных ограничений". О решении сообщат за семь дней до вступления новых правил в силу, заверил Шмыгаль.

- 11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС.

- 30 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после карантина выходного дня есть "тенденция к уменьшению динамики роста". Однако он считает, что достичь запланированного эффекта не удалось, так как украинцы не в полной мере соблюдали ограничения.

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