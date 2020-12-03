Курьезы В Африке на выборах победил Адольф Гитлер

2020-12-03 16:30 161

Политик получил кресло в одном из местных советов Намибии по списку правящей партии SWAPO.

На юге Африки в Намибии победу на местных выборах одержал политик по имени Адольф Гитлер Унона (Adolf Hitler Uunona). Он уверенно обошел своего соперника, набрав 85% голосов, сообщает Daily Mail в четверг, 3 декабря.

Адольф Гитлер объясняет журналистам, что не имеет ничего общего с нацистами и не стремится к мировому господству.

"Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, за что выступал Адольф Гитлер", – пояснил политик.

По его словам, в детстве он считал свое имя абсолютно нормальным, и лишь в подростковом возрасте узнал, что Гитлер хотел захватить мир.

Как известно, Намибия была колонией Германской империи с 1884 года и до конца Первой мировой войны. Многие улицы там до сих пор носят немецкие названия, а люди берут себе немецкие имена.

Ранее были обнародованы неизвестные фото Адольфа Гитлера. На аукцион выставили фотоальбом одного из военнослужащих охраны фюрера германского рейха.

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