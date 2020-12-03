Коронавирус Лечить COVID-19 можно 18 существующими лекарствами - ученые

2020-12-03 17:00 196

Ученые исследовали влияние коронавируса на организм и перечислили ранее одобренные препараты, которые можно использовать при лечении.

Ученые из США выяснили, что 18 лекарств, разработанных для лечения разных заболеваний, можно применять для лечения COVID-19. Об этом сообщает Медицинская школа Бостонского университета (BUSM) в четверг, 3 декабря.

"По крайней мере 18 ранее существовавших клинически одобренных лекарств (разработанных первоначально для других медицинских состояний и заболеваний) могут быть потенциально использованы для лечения COVID-19", - заявили в BUSM.

Также исследователи представили первую карту молекулярных реакций клеток легких человека на заражение SARS-CoV-2.

"Объединив биоинженерные альвеолярные клетки человека со сложной высокоточной масс-спектрометрической технологией, исследователи BUSM определили белки-хозяева и пути в клетках легких, уровни которых изменяются при заражении SARS-CoV-2, что дает представление о заболевании", - пояснили исследователи.

Как оказалось, коронавирус приводит клетки легких в "беспорядок", вызывая аномальные изменения количества белка и частоты фосфорилирования (одного из видов модификации белка, часто регулирующего его активность) белка внутри этих клеток.

"Эти аномальные изменения помогают вирусу размножаться и в конечном итоге разрушать клетки. Уничтожение инфицированных клеток может привести к обширному повреждению легких", - добавили ученые.

Как только коронавирус попадает в клетки легких, он быстро начинает использовать основные ресурсы клетки, которые необходимы для нормального роста и функционирования клетки.

"Вирус использует эти ресурсы для распространения, избегая атак иммунной системы организма. Таким образом, образуются новые вирусы, которые впоследствии покидают истощенные и серьезно поврежденные клетки легких, оставляя их на самоуничтожение. Эти новые вирусы затем заражают другие клетки, где тот же цикл повторяется", - говорит профессор биохимии BUSM Эндрю Эмили.

"Наши результаты показали, что по сравнению с нормальными/неинфицированными клетками легких, клетки легких, инфицированные SARS-CoV-2, показали драматические изменения в количестве тысяч белков и событиях фосфорилирования", - отметил профессор патологии и лабораторной медицины BUSB и директор CReM Даррелл Коттон.

Также ученые обнаружили, что коронавирус вызывает значительное количество этих изменений уже через час после заражения и закладывает основу для полного захвата клеток легких хозяина.

Напомним, что Генассамблея ООН собирает спецсессию из-за COVID. Специальная сессия состоится 3-4 декабря в интерактивном режиме. Политики обсудят механизмы реагирования пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что ноябрь установил рекорд по приросту больных COVID-19 в мире. В последнем месяце осени коронавирусом в мире заразились столько же, сколько за первые четыре месяца пандемии.

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