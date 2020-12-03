Коронавирус Школы и садики будут закрывать: что такое жесткий карантин и когда его могут ввести в Украине

2020-12-03 18:00 2702

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине планируют ввести жесткий карантин.

Журналисты разобрались в ситуации.

Локдаун - что это

Это жесткая форма карантинных ограничений во время пандемии COVID-19. В ходе локдауна ограничивают свободное передвижение людей как в государстве, так и за его пределы. В таких условиях функционировать могут лишь те организации, которые предоставляют необходимые основные услуги и товары (больницы, аптеки, продуктовые магазины и т. д.).

Локдаун уже вводился весной 2020 года. Тогда не работал общественный транспорт, были лимитированы возможности передвижения людей между городами, не работали школы, учреждения, а немалое число украинцев изолировалось дома.

Какие запреты на время карантина

ограничение свободного передвижения и социальных контактов граждан;

закрытие практически всех предприятий, учреждений и организаций, в том числе образовательных, развлекательных, спортивных, заведений общепита (могут работать только на доставку или продавать еду на вынос) и т.д.;

перевод сотрудников предприятий, организаций и учреждений максимально на работу в онлайн-режиме;

закрытие границ, прекращение международного и междугородного сообщения, а также работа общественного транспорта исключительно в пределах населенных пунктов.

Даты нового локдауна

Когда в Украине снова введут жесткий карантин точно неизвестно. Называют несколько дат: с 23 декабря 2020 года до 15 января 2021 года, с 20 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, а также с 7 по 20 декабря 2020 года.

Кроме того, усиленный карантин в Украине могут ввести с 2 по 23 января, но при этом речи о тотальном локдауне не идет. Некоторые источники отмечают, что идею с усилением ограничений уже после Нового года якобы поддерживает президент Владимир Зеленский.

Правительство обязуется сообщить о датах введения локдауна за 7-10 дней до его начала.

Что закроют в рамках нового карантина

В издании "Сегодня" пишут, что на время локдауна в Киеве, если он будет введен с 23 декабря по 15 января, чиновники отметили, что закроют детские сады и школы, соблюдая решение украинского правительства. Все учебные заведения столицы перейдут на удаленный формат обучения.

В то же время "Телеграф" в ноябре писал, что учебные заведения будут работать в обычном графике. Эту информацию изданию подтвердил член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат Роман Грищук.

"Школы и дошкольные учебные заведения будут работать даже во время локдауна. Их работа будет происходить в штатном режиме с плановыми каникулами. Есть рекомендации Минобразования - идти на карантин, если в группе или учебном заведении есть случаи заражения COVID-19", - сказал он.

Известно, что во время зимнего локдауна в Украине закроют кафе, бары, рестораны, непродовольственные рынки, ТРЦ и другое.

На счет закрытия общественного транспорта точно пока неизвестно. Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступает против. А глава МВД Арсен Аваков призывает закрыть все, чтобы снизить заболеваемость.

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