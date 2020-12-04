Коронавирус Исследования показали, что созданная в США вакцина защищает от коронавируса на три месяца

2020-12-04 21:36 182

Применение разработанной компанией Moderna (США) вакцины от нового коронавируса вызывает усиление иммунитета к инфекции не менее чем на три месяца. Об этом свидетельствуют результаты исследований, обнародованные в меджурнале New England Journal of Medicine.

Так, исследователи из Нацинститута аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) изучили иммунный ответ 34 взрослых участников, молодых и старых, с первого этапа клинических испытаний.

"Антитела, которые предотвращают проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки человека, немного снизились с течением времени, как и ожидалось, но оставались повышенными у всех участников через 3 месяца после ревакцинации", - пишет AFP.

Напомним, Moderna ранее сообщила, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса 486 млн долларов компании Moderna, 456 млн долларов - фармацевтической Johnson & Johnson, еще 1,2 млрд долларов предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer.

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