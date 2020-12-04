Коронавирус Когда украинцы получит первые 8 млн доз эффективной вакцины от коронавируса

2020-12-04 19:32 182

Вакцина от коронавирусной болезни мировых производителей ожидается в Украине на конец первого - начало второго квартала 2021 года.

"Украина получит вакцину, около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX. До 7 декабря у нас подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины: конец первого – начало второго квартала", - сообщил сегодня министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, Минздрав находится на стадии финализации договоренностей с мировыми производителями вакцин, которые прошли третью стадию клинических испытаний, в частности Pfizer, поставки вакцины в Украину.

"Тоже рассчитываем их получать начиная со второго квартала следующего года", - добавил он.

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