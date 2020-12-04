Коронавирус Сколько будет стоить вакцинация украинцев от коронавируса - Минздрав озвучил цифры

2020-12-04 13:42 4522

В государственном бюджете на 2021 год надо заложить 15,1 млрд грн на вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Украины во время "Часа вопросов к правительству".

"Великобритания официально одобрила вакцину от Covid-19... Это означает, что наконец-то появится защита от болезни и в конце концов позволит восстановить жизнь и запустить экономику. Мы, со своей стороны, сотрудничаем со всеми мировыми инициативами по изготовлению вакцин от коронавируса, чтобы украинцы получили вакцину как можно быстрее", - сообщил Максим Степанов.

Напомним, в подготовленном ко второму чтению проекте госбюджета на 2021 год на борьбу с коронавирусом планируют потратить до 19,5 млрд грн. Из них расходы на вакцинацию закладывают на уровне 2,6 млрд грн.

"Все закупки будут рассчитываться через ГП "Медицинские закупки". Согласно расчетам Минздрава, необходимая сумма, которая должна быть заложена в бюджете на вакцинацию населения от Сovid-19, составляет 15,1 млрд грн.

Эти расчеты прозрачны и понятны: мы имеем предварительную стоимость вакцины, количество людей, которых мы должны вакцинировать за средства государственного бюджета. Это люди, которые находятся в группе риска по профессиональному признаку: медработники, работники образования, работники Нацполиции. Это также люди старше 60 лет и те, которые имеют сопутствующие заболевания", - добавил министр.

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