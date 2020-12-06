Коронавирус Локдаун в Украине: Ляшко рассказал, что будет работать

2020-12-06 15:00 126

Локдаун, который планируется ввести в Украине в начале января 2021 года, не будет тотальным. Об этом на встрече с журналистами заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Продолжат работать:

церкви;

отели;

горнолыжные курорты;

продуктовые магазины.

В храмах на Рождество будут проводиться богослужения, но при ограниченном количестве прихожан (один человек на 5 кв. м.).

Городской общественный транспорт останавливать не будут. Ранее об этом заявлял и премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства пообещал, что власти не будут ограничивать общественного транспорта в городах, авиакомпаний и железной дороги.

На карантин уйдут:

школы;

детские сады;

спортзалы;

развлекательные заведения.

Кафе и рестораны смогут работать в режиме "на вынос" и "с доставкой". Ориентировочно локдаун в стране продлится три недели.

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