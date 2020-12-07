Коронавирус Закрытое Рождество. Что происходит с карантином в Европе и как это влияет на украинских заробитчан

2020-12-07 20:00 147

В преддверии зимних праздников в Европе одни страны, такие как Чехия, ослабляют карантин, другие, как Италия, ужесточают.

Большинство горнолыжных альпийских курортов, которые в прошлом году стали рассадником "короны", закроют как минимум до 7-10 января (исключение - не входящая в Евросоюз Швейцария, которая намерена курорты открыть, но не исключено, что она поменяет свою позицию под давлением ЕС).

Также европейцев призывают отказаться на Рождество от поездок даже внутри своих стран и праздновать дома.

Тем временем европейский карантин продолжает бить по карманам наших заробитчан - украинцев массово сокращают, а условия труда, на которые они жаловались и в мирные времена, только ухудшаются.

Выясняли, какая ситуация с эпидемией в мире и как это отразилось на украинских заробитчанах.

Польша

В Польше месяц назад ужесточили карантин, закрыв рестораны и ограничив работу магазинов. Теперь торговые центры вновь открываются (число случаев заражения выровнялось).

"Есть одно условие: дисциплина в каждом маркете, торговом центре, мебельном магазине. В противном случае эти магазины будут закрыты. Эти решения могут спасти сотни тысяч рабочих мест, поэтому мы их принимаем", - сказал премьер Матеуш Моравецкий.

Но, похоже, спасают прежде всего рабочие места для своих граждан, а вот украинцы все чаще остаются не у дел. Хоть продолжают ехать в Польшу, самой популярной страной среди заробитчан, в надежде устроиться хоть где-то. Но приехав даже с приглашением на руках нередко не могут даже приступить к работе.

"Моя знакомая устроилась в карантин на завод, но ее уволили, сказали, оставляют только поляков. И моему мужу посредники делали от завода приглашение, но когда он приехал в Польшу, но его не взяли на работу, по той же причине", - рассказала "Стране" львовянка Оксана Белая.

"Посредники тоже стали чаще кидать - обещают с три короба, а на месте ни работы, ни денег не возвращают. Пользуются тем, что люди согласны на любые условия из-за эпидемии. По факту же приезжаешь на работу, тех вакансий не оказывается, привозят на съемную квартиру и всё, трубку не берут, забывают про тебя", - жалуется наша землячка Алёна Блёскина.

"А я работала в салоне красоты, хозяйка меня уволила из-за карантина (клиентов стало меньше) и не заплатила зарплату при увольнении", - сетует Ольга Берневек.

Кроме того, по словам украинцев, сейчас все чаще официально не оформляют и придумывают разные "штрафы", чтобы платить меньше.

"Обещают работу по 12 злотых час (92 грн), а в итоге по 8 (62 грн). Задерживают зарплату и не доплачивают. Селят в жилье стоимостью 500-550 злотых (4 тыс. грн), в котором плесень, да и в принципе условия ужасные. Платят за сложную работу 10-11 злотых в час (76-84 грн), из чего вычитают за жилье и ставят минимально рабочих дней", - делится с нами франковчанка Наталья Шаповал.

"Я устроилась на фабрику переработке овощей и фруктов в Колобжеге на севере Польши, под границей с Германией. Адская работа, дикий крик, людей не хватает, сверхурочные по 10 злотых, которые выплачивают нерегулярно. Плюс штрафы, неуважение к труду, перерыв 15 минут за 12 часов работы", - рассказала нам Валентина Холик.

Ее подруга Анна Сытник с мужем вообще не получила никакой работы.

"На фирме по трудоустройству в Щецине (на самой границе с Германией) - полный хаос. В день приезжает по 40-80 человек. Организации ноль. Куда селить людей, не знают. Ищут жилье на месте. Коровники, наверное, комфортней. Спустя два дня нам с мужем сказали, что работы нет и отправили нас в другой город. Где, как оказалось, куда-то исчезли наши документы. И делать нужно все заново (с нами ещё 16 человек в такой же ситуации были). А как дело дошло до работы, оказалось о нашей группе и слышать не слышали. Словом, жуть", - говорит нам Сытник.

Украинцы жалуются на повсеместные унижения и увольнения без причин.

"Пани Эвелина на фабрике косметики в Лешноволе под Варшавой селит украинцев в хостелы с ужасными условиями. Оттуда людям до работы ехать автобусом два часа. На самой фабрике поляки очень плохо относятся к украинцам, ничего не объясняют, если у человека с первых дней какой-то процесс не очень быстро получается, обзывают как только могут. Увольняют людей, не объясняя причины, каждый день, не выплачивая заработанное. Просто некоторые поляки под шумок карантина решили нажиться - знают, что на место уволенного придет еще десять украинцев", - жалуется львовянка Оксана Кирьян.

Чехия

В Чехию, которая этой осенью сильно пострадала от второй волны коронавируса, после почти двух месяцев второго локдауна возвращается жизнь.

3 декабря благодаря улучшению эпидемиологической ситуации ослабили карантин.

В частности, отменили комендантский час в ночное время, открыли непродуктовые магазины, где допускается пребывание одного покупателя на 15 кв.м. Снова заработали рестораны, хотя и с ограничениями. За столом могут находиться 4 человека, а обслуживание клиентов разрешено до 22.00.

Магазины могут быть открыты также и в выходные дни. В помещениях разрешены собрания до 10 человек, на улице - до 50 человек. Отелям разрешили работать без ограничений.

В стране открылись фитнес-центры, салоны красоты, музеи, парки, библиотеки, казино и бассейны. Театры и кинотеатры пока остаются закрыты.

Но если рост заболеваемости продолжится, снова грозят все закрыть.

"Прага оживает, столько людей на улицах я в поседений раз видела еще до начала эпидемии, девять месяцев назад. Уже поставили рождественские ярмарки, но продают пока по мелочи. Я быстренько сбегала в салон красоты на маникюр и стрижку, а то мало ли, может, опять закроют. Живешь теперь как на вулкане. Как же надоели эти маски", - рассказывает нам живущая в Чехии украинка Оксана Маруняк.

С работой в Чехии, также популярной стране среди заробитчан, все еще туго.

"Украинцы едут разными путями, хотя попасть сюда сложнее, чем в Польшу. Да, при везении можно устроиться на стройки, швеями, уборщицами, на зарплату примерно в тысячу евро. Но вакансий гораздо меньше, чем до карантина, многие предприятия закрылись, многие люди, потеряв бизнес, отказываются от прислуги, у которую часто устраивались наши женщины. Так что в Чехии сейчас особо нечего ловить", - говорит нам Маруняк.

Франция

Во Франции понемногу снимают ограничения.

В конце ноября открылись книжные магазины, парфюмерные, магазинчики с одеждой, обувью, и игрушками.

"Французы сразу побежали по магазинам - разбирают посуду, декор, подарки к зимним праздникам. Так что как бы нам опять не объявили о новом всплеске и снова не закрыли", - рассказывает нам живущая в Париже одесситка Елизавета Моро.

Письменные пропуска, которые действовали для выхода из дома до сих пор, остаются, но теперь французам разрешено совершать прогулки трехчасовые, и их радиус расширен до 20 километров от места жительства (раньше это был один километр).

Что касается верующих, то им будет открыт доступ к мессам и другим богослужениям в стенах храмов, чего они добивались в ходе целого ряда протестных акций. Правда, принять участие в них сможет ограниченное количество прихожан.

Власти обещают совсем отменить карантин после 15 декабря, но если болеть станут намного меньше.

Тогда снимут ограничения на передвижения, в том числе на поездки по стране, чтобы люди смогли отметить праздники с семьями. Однако одновременно с отменой карантина будет введен комендантский час с 21:00 до 7:00. Правда, это ограничение не будет задействовано в день католического Рождества 24 декабря и 31 декабря - в канун Нового 2021-го года.

И еще с середины декабря обещают открыть музеи, кинотеатры и театры.

Что касается ресторанов, кафе и прочих точек общепита, то они останутся под замком до 20 января и смогут заработать только в том случае, если ситуация улучшится самым радикальным образом.

В то же время Франция хочет запретить своим гражданам поездки на горнолыжные курорты соседних Испании и Швейцарии, где власти намерены открыть сезон в обычном режиме. Свои курорты французы не откроют по меньшей мере до конца января, но с большей вероятностью - в течение всего сезона.

На некоторых участках границы между Францией и Швейцарией (официальных КПП там нет), а также во французских аэропортах уже введены выборочные проверки на коронавирус для возвращающихся из соседней страны.

Австрия

С 7 декабря начинают ослаблять локдаун и в Австрии. В стране вновь откроют двери детские сады, начальные и средние школы, а вот старшие классы и студенты пока продолжат учиться дистанционно.

Возобновят работу непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг, включая парикмахерские и салоны красоты. Начнут принимать посетителей библиотеки и музеи. Правда, другие культурные учреждения и кинотеатры, рестораны и отели останутся закрытыми до 6 января.

До этого времени также будут действовать ограничения на выход из дома в ночное время. А вот с 7 января туристическая отрасль, как ожидается, должна ожить.

При этом горнолыжные курорты в Австрии откроются 24 декабря, но без возможности переночевать - поэтому в основном на лыжи поедут те, у кого есть свои домики в горах или же это будут однодневные вылазки (что, по подсчетам экспертов, обернется альпийским предпринимателям миллиардными потерями).

На Рождество и Новый год австрийцам разрешат компании до десяти человек - точно такое же правило будет действовать у немцев. А вот погулять на рождественских базарах в этом году австрийцам не удастся. Наконец, всем приезжающим из зон риска придется соблюдать карантин.

Италия

В Италии, которая стала эпицентром коронавируса в первую волну, по-прежнему ситуация тяжелая.

Из-за плохих показателей власти Италии решили запретить поездки по стране в Рождество и на Новый год.

Кроме того, правительство объявило о намерении "ограничить собрания", особенно на туристических курортах, в связи с праздниками и сохранить комендантский час с 21:00. При этом рестораны будут открыты на обслуживание внутри.

В период между 20 декабря и 6 января между областями Италии можно будет перемещаться лишь по работе, для лечения или по неотложным делам. Это означает мораторий на поездки в горы (и, кстати, к морю) даже для тех, у кого там имеются собственные квартиры.

"Необходимо еще несколько недель ограничений, чтобы предотвратить ужесточение мер в январе и феврале. Если мы ослабим бдительность, не за горами третья волна", - заявил глава Минздрава страны Роберто Сперанца.

Горнолыжные курорты не откроются до середины января.

Пока итальянцы радуются возможности походить по магазинам. Кое-где на входе выстраиваются немалые очереди.

Правда, это не касается "красных" зон (Италия разделили на зоны, как и Украину), где большинство магазинов закрыты, а жителям следует заполнить специальный формуляр, чтобы покинуть свои дома. Жителям "желтых" необходимо считаться только с общенациональными мерами, в числе которых - комендантский час, закрытие культурных учреждений и дистанционное обучение для старшеклассников.

Ограничения ударили по украинцам, которые работают в Италии. В основном наши там трудятся сиделками у престарелых, многие жалуются на сокращения.

"Все чаще итальянцы в карантин сами ухаживают за пожилыми родителями. Меня не уволили, а вот сразу с тремя моими подругами сеньоры расстались. А найти место, еще и у адекватных хозяев, сейчас непросто. Разве что на подмену, на время праздников. Зарплата у тех, кто остался работать, средняя - около тысячи евро", - рассказала нам львовянка Галина Жук из Рима.

Испания

В Испании "особый режим" продлили одним махом аж до мая следующего года.

Особый режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23 часов до 6 утра и ограничения на социальные контакты.

Кроме того, на местном уровне может быть ограничено передвижение и регулирование сроков действия комендантского часа.

В Испании также призывают граждан воздержаться от поездок между регионами. На дорогах установили блокпосты. Полицейские проверяют, с какой целью люди отправляются за пределы своего населенного пункта. А на время рождественских праздников в Испании будет действовать строгий запрет на поездки по стране.

Локдаун больно ударил по экономике страны. По масштабам экономического ущерба страна лидирует среди 37 развитых государств мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, сообщает "Немецкая волна".

Причину создавшейся ситуации эксперты видят не только в особенностях испанской экономики, во многом зависящей от иностранного туризма, но и в политике нынешнего коалиционного правительства страны. Испанцы надеются на финансовую помощь ЕС.

За 11 месяцев 2020 года в Испании стало на 100 000 предприятий меньше, а из еще работающих производств большинство испытывают финансовые трудности - спрос на многие товары и услуги в Испании упал - и вынуждены сокращать персонал. Особенно в условиях закрытых из-за карантина границ пострадала сфера туризма - основная отрасль испанской экономики. Она лишилась примерно 80 процентов своих доходов.

Как рассказал "Немецкой волне" сотрудник Мадридского центра социологических исследований Хесус Коста, половина трудоспособного населения Испании сейчас не работает: кто-то навсегда утратил рабочее место, кто-то временно, из-за эпидемии. Пособия получают далеко не все. К примеру, введенной в этом году минимальной жизненной рентой обеспечено лишь 9% нуждающихся.

"Неудивительно, что в городах растут очереди за бесплатными продуктами, деньги на которые собираются в церковных приходах", - говорит Коста.

Кроме того, если в большинстве государств Евросоюза власти, с целью поддержать экономику и население, снижают налоги, в Испании они растут буквально на все: на производство, доходы населения, автомобили и даже на газировку.

Те украинцы, которые уехали на заработку в Испании, жалуются на увольнения.

"Я работала домохозяйкой у одного бизнесмена, и меня сократили - хозяин объяснил, что потерял доходы из-за эпидемии (у него несколько ресторанов). Уволили и мужа, он трудился на стройке - объекты замораживают. Получаем пособие, но это крохи по сравнению с 3-4 тысячами евро, которые мы вместе с мужем имели до карантина", - говорит нам экс-украинка Наталья Ваврусевич.

Британия

В Британии, наоборот, 2 декабря официально закончился второй локдаун и десятки тысяч человек устремились в магазины одежды и других товаров не первой необходимости, которые были закрыты в течение месяца, сообщает BBC.

Также на зимние праздники отменяют ограничения для поездок по стране.

Кстати, Британия стала первой в мире страной, одобрившей вакцину против Covid-19 Pfizer/BioNTech для широкого употребления. Первый этап вакцинации населения начнется уже через неделю, первыми ее пройдут пожилые люди и подопечные институтов закрытого типа.

Скорость введения этой вакцины крайне важна, поскольку она должна храниться при температуре -70C, а в условиях обычной холодильной установки при температуре от -2C до -8C может сохранять свои свойства лишь непродолжительное время. Помимо этого, проблема заключается также в том, что в одной цельной упаковке содержится 975 доз, которые необходимо будет развезти по разным адресам.

Германия

В Германии карантин продлили до 10 января. Это означает, что в стране не будут работать рестораны и гостиницы, а встречаться людям, проживающим по разным адресам, можно в количестве не более пяти человек.

Недовольным протестовать не разрешают. Верховный суд в Германии поддержал запрет на демонстрацию, которую противники локдауна намеревались провести в Бремене. Ранее областной суд не дал согласия на проведение этой демонстрации с участием 20 тысяч человек, не согласных с жесткими ограничительными мерами.

А в ноябре полиция в Берлине использовала водометы и слезоточивый газ, чтобы рассеять многотысячную демонстрацию противников локдауна.

Кстати, власти Германии компенсируют своим предпринимателям потери из-за лодкауна. До конца июня 2021 года продлили финансовую помощь фирмам, пострадавшим из-за ограничительных мер.

При этом получить финподдержку смогут не только малые и средние предприятия, но любая фирма с годовым оборотом до 500 млн евро. Кроме того, максимальная сумма выплаты увеличивается с 50 тысяч до 200 тысяч евро в месяц.

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