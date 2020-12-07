Мир Лукашенко приказал трудоустроить "протестунов"

2020-12-07 21:00 105

 

Перед белорусскими чиновниками поставлена задача провести трудоустройство всех безработных в стране.

Александр Лукашенко поставил чиновникам Беларуси задачу немедленно заняться трудоустройством безработных. Об этом сообщил Телеграм-канал Пул первого.

"Сегодня неработящий шатающийся человек - это не просто протестун на улице, это будущий преступник", - в частности сказал Лукашенко.

Он поставил задачу присутствующим на собрании чиновникам "немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать".

Напомним, более 300 участников воскресных протестов задержаны в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко описал "красивую демократическую схему", которую предусматривает Конституционная реформа и перераспределение властных полномочий.

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