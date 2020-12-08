Мир "Нет справедливости в мире". Лукашенко назвал олимпийский комитет бандой и пригрозил судом

2020-12-08 19:30 63

 

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента и членов Международного олимпийского комитета "бандой" и заявил, что намерен обращаться в суд. Такую реакцию у него вызвало вчерашнее решение МОК об исключении беларуской стороны из Олимпийских игр-2021, сообщило госСМИ Пул Первого.

"Нам нужно обратиться в суд. Пусть Бах (Томас, президент МОК – ред.) и его банда скажут мне, в чем моя вина, что я защищаю страну? Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире", – заявил Лукашенко.

7 декабря МОК решил исключить членов олимпийского комитета Беларуси из своих мероприятий, включая Олимпийские игры, которые пройдут в 2021 году.

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