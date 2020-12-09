Сегодня Кабмин определит точные даты и список ограничений новогоднего локдауна в Украине

Точная дата введения жесткого карантина на территории Украины будет известна 9 декабря,сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".
Глава МОЗ не исключает, что ужесточение карантина может произойти не с 2 января, как планировалось ранее.
При этом Степанов продолжает утверждать, что во время локдауна правительство точно не остановит работу общественного транспорта, межгородское и межобластное сообщение, а также международные авиаперелеты.
Ранее министр здравоохранения подтвердил, что будет рекомендовать правительству ввести полный локдаун в стране с начала января. Планируется, что строигй продлится три недели.
Сегодня на заседании правительство определится с полным перечнем возможных ограничений и определит точные сроки локдауна.
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