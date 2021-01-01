Курьезы $3500 штрафа за 8 секунд в коридоре - как наказывают нарушителей карантина на Тайвани

2021-01-01 20:34 413

Власти Тайваня оштрафовали мужчину, который нарушил правило самоизоляции, всего на 8 секунд выйдя в коридор карантинного отеля, на 3500 долларов.

"Речь идет о мигранте из Филиппин, который находился на изоляции в одном из специально оборудованных карантинных отелей города Гаосюн. О нарушениях в местный департамент здравоохранения доложили работники отеля, которые заметили мужчину на камерах видеонаблюдения", - сообщает ВВС.

Напомним, по местным правилам, жителям гостиниц для самоизоляции запрещено покидать пределы своих номеров, даже ненадолго. В связи с этим, даже несмотря на непродолжительное пребывание в коридоре, ведомство оштрафовало мужчину на 100 тыс. тайваньских долларов - это около 3500 долларов США.

Тайвань известен своим особым подходом к борьбе с пандемией, который дал хорошие результаты. В городе Гаосюн пока действует 56 подобных карантинных отелей. Хотя здесь не вводили жесткого локдауна, власть быстро запустила массовое тестирование и отслеживание контактных лиц заболевших и ввела усиленный контроль за всеми прибывающими в Тайвань - их отправляют на изоляцию.

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