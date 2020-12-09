Мир Землю накроет облако плазмы с Солнца

2020-12-09 19:00 161

Первые облака солнечной плазмы уже пришли в околоземное пространство

Землю в ночь на 10 декабря накроет облако плазмы, которая будет выброшена с Солнца.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

«Первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года. Причиной станут массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы нашей звезды вечером 7 декабря, во время произошедшей здесь вспышки, и в настоящее время распространяющиеся по направления к Земле», - рассказали в лаборатории.

Первые облака солнечной плазмы уже пришли в околоземное пространство, а основное ядро выброса достигнет орбиты Земли около полуночи.

«Планета погрузится в солнечное вещество примерно на срок немного более суток до середины 10 декабря», — считают ученые. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, сохранится повышенной после этого ещё почти неделю — с обычных 400 км/с вырастет до 600-800 км/с.

Отмечается, что солнечный взрыв произошёл на стороне Солнца, обращённой к Земле, в группе солнечных пятен, видимых в настоящее время почти точно в центре солнечного диска.

«Именно в этой области неделю назад произошла вспышка уровня M4.4, ставшая крупнейшей за последние три года. В тот момент, однако, активная область находилась ещё на обратной стороне Солнца и не могла повлиять на Землю. В настоящее время область, напротив, находится в положении, при котором её воздействие на Землю максимально», - говорится в сообщении лаборатории.

Выброс плазмы с Солнца вызовет резкий рост радиационной нагрузки на космические средства, а также рост колебаний магнитного поля у поверхности Земли. По оценкам ученых, вспышка может вызвать снижение области северных сияний до широт 60-70 градусов. Их можно будет увидеть на более обширных пространствах.

На сегодняшний день средства наблюдения практически не имеют возможности следить за движением облаков солнечной плазмы.

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