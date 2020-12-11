Коронавирус В ООН назвали единственный возможный способ бороться с пандемией коронавируса

2020-12-11 08:29 175

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил о распространениии "вакцинного национализма" в мире, сообщает Associated Press.

По его словам, "вакцинационный национализм" распространяется "полным ходом". Бедные люди во всем мире наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в некоторых богатых странах и задаются вопросом, будут ли они вообще иметь возможность сделать прививку.

Гутерриш повторил свой призыв рассматривать вакцины как "глобальное общественное благо", доступное каждому, повсюду на планете, особенно в Африке. Он обратился с просьбой о выделении 4,2 млрд долларов в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX – проекта по закупке и доставке вакцин против коронавируса для беднейших слоев населения мира.

Финансирование COVAX Гутерриш считает единственным способом гарантировать, что вакцины будут доступны в Африке и других развивающихся регионах.

По словам генсека ООН, в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 53 тысячи случаев смерти от этой инфекции.

"Если Африка не получит надлежащей поддержки, мы не сможем бороться с пандемией", – резюмировал Гутерриш.

Ранее в ВОЗ заявили, что Африка не готова к вакцинации от коронавируса.

"Наблюдаются коренные проблемы с логистикой и финансированием, в связи с чем необходима международная солидарность", – сказала региональный директор ВОЗ по Африке Мачидисо Моети.

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