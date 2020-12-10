Новогодние гуляния отменяются, Ляшко озвучил новые ограничения: «Запрещено проведение…»

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, будут ли в этом году в украинских ресторанах и кафе проводиться новогодние празднования
Как известно, жесткий локдаун в Украине стартует уже 8 января. Однако, как выяснилось, определенные ограничения начнут действовать еще до этого. Так, в комментарии «Громадське Радіо» Ляшко подчеркнул, что в заведениях общественного питания будет запрещено проводить любые новогодние празднования. Исключения составят только предновогодние школьные утренники.
Ляшко уточнил, что власти решили ввести дополнительные ограничения для работы ресторанов и кафе, а также церквей, театров, кинотеатров и музеев помимо тех, которые уже предусмотрены «оранжевой» эпидемической зоной.
Замглавы Минздрава также напомнил, что Общий карантин был продлен до 28 февраля, а значит часть ограничений продолжит действовать и после снятия локдауна.
«Запрещено проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов в учреждениях общественного питания», - подчеркнул Ляшко.
Он также напомнил, что рестораны и заведения питания смогут работать до 23:00, однако расчет на кассах сможет проводиться только до 22:00.
Напомним, правительство решило в следующем году ужесточить карантин с 8 по 25 января. Ляшко рассказал, что на этот период в правительстве решили запретить продавать непродовольственные товары даже на вынос.