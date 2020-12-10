Коронавирус Moderna объявила о начале тестирования вакцины от COVID-19 на подростках

2020-12-10 21:30 56

Компания Moderna начала тестирование противоковидной вакцины на подростках. Главная идея — успеть до начала нового учебного года.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В четверг, 10 декабря, первому добровольцу-подростку ввели дозу вакцины от COVID-19 производства Moderna. Известно также, что это исследование проводится разработчиком вакцины в сотрудничестве с Управлением по совершенствованию биомедицинских исследований (BARDA).

“Наша цель заключается в создании данных весной 2021 года, которые подтвердят безопасность использования мРНК-1273 у подростков до начала нового учебного года”, – уточнил главный исполнительный директор компании Стефан Бансель.

Также он сказал и о том, что согласно уже проведенным исследованиям, эффективность вакцины находится на уровне 94,5%.

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