Фото-видео видео Финальный трейлер фильма Джорджа Клуни "Полночное небо"

2020-12-11 22:12 105

Netflix представил финальный трейлер фантастического фильма "Полночное небо" (The Midnight Sky), который выйдет на сервисе 23 декабря 2020 года.

Режиссером картины выступил Джордж Клуни. Главные роли исполнили Фелисити Джонс, Кайл Чендлер и Дэвид Ойелоуо. Также в фильме сыграл и сам Клуни.

Лента основана на романе Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь". Она рассказывает о команде исследователей, которые отправляются на спутник Юпитера, чтобы проверить, действительно ли он пригоден для жизни. Однако, вернувшись на Землю, они обнаруживают, что ее уничтожил апокалипсис.

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